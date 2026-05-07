本来であれば、グループメンバーの誕生日を祝う公式投稿は珍しいものではないだろう。だが、今のNewJeansにとっては違う。【写真】復帰の兆し？ミンジの誕生日を祝う投稿5月7日、NewJeansの公式SNSには「HAPPY MINJI DAY」というメッセージとともに、ミンジがクッキーを作る過程を収めた写真が公開された。同日は、ミンジの誕生日だ。たったそれだけの投稿が、ファンの間で「復帰のサインではないか」と受け止められ、大きな期待を