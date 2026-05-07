BTSが、メキシコの大統領と特別な対面を果たす。メキシコ公演を前に、“グローバルアイコン”としての地位を改めて証明した。【写真】V、ベッド写真が流出!?5月6日（以下、現地時間）、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は、定例記者会見「マニャネラ（Mañanera）」で、BTSの大統領府訪問を自ら発表した。単なる表敬訪問にとどまらず、大統領府のバルコニーを開放し、現地市民に向けてあいさつを行う異例の予定ま