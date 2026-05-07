【モデルプレス＝2026/05/07】女優の広末涼子が、バースデーライブを開催し音楽活動を再開することが分かった。5月6日、東京・丸の内のライブレストラン「コットンクラブ（COTTON CLUB）」の公式サイトにて発表された。【写真】広末涼子、逮捕約1週間前に地上波出演◆広末涼子、音楽活動再開＆バースデーライブ開催公式サイトでは「ファンクラブ『NEW FIELD』設立から2年を経て、2024年12月以来となるコットンクラブでのライヴ“Be