【ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム(REVIVAL Ver.)】 発送月：未定 価格：各550円 BANDAI SPIRITSは、イベント限定ガンプラ「ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム(REVIVAL Ver.)」各色のランナーを通販サイト「プレミアムバンダイ」にて販売を予定している。価格は各550円。 本商品はポップアップイベント「GUNPLA POP-UP RUNNER’S GATE」にて