佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の7日の天気をお伝えします。福岡県では7日午前を中心に、PM2.5の濃度が高くなる見込みです。洗濯物の外干しは午後が良いでしょう。 「気温はどうなのか？」 内陸の地域を中心に気温が上がります。福岡市で23℃、北九州市で24℃、大牟田市や佐賀市で26℃、久留米市では27℃の予想です。 「この先は暑さが本格的に」 来週になると、気温がもう一段階高くなります。特に火曜日以