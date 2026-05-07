永作博美が主演するドラマ「時すでにおスシ!?」（TBS系）の第5話が、5日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、子育てを終え、50歳で久しぶりに“自分の時間”と向き合うことになった主人公・待山みなと（永作）が、第2の人生としておスシを学ぶ“鮨アカデミー”に参加し、前向きに生きる姿を描く人生応援ドラマ。鮨アカデミーでの授業も折り返し地点に差し掛かり、みなとたちは大江戸（松山ケンイチ）と一対