AKB48の元メンバーで、現在はYouTuberとして人気の鈴木優香さんがデジタル限定写真集『In Bloom』（ワニブックス）のリリースを開始した。本作は3ヵ月連続リリースの第2弾作となる。 タイトルの通り、花柄のビキニと三つ編みで可憐にかわいく魅せていたり、上品な大人の色香を漂わせる黒レース水着などその存在感は抜群で、飾りすぎない美しさが際立つ。清楚と色気が共存。自然体でありながら、しっかりとログインして続きを読むTh