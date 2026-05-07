アイドルグループ・私立恵比寿中学の真山りかが、2nd写真集『真山りか（私立恵比寿中学）写真集』（KADOKAWA）を7月22日に発売することが決まった。 グループ結成17周年を迎える私立恵比寿中学で最年長の真山さんの2nd写真集は、微笑みの国・タイを舞台に撮影された。パタヤのビーチやリゾートヴィラで羽を伸ばす姿や、街中を散策し電車に乗って旅をする様子など、自然体な彼女の表情を捉えている。アイドル活ログインして続きを読