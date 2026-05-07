茅ヶ崎市には、弁護士に無料で法律トラブルを相談できる窓口があります 日常生活の中で、借金の返済に行き詰まったり、夫婦間のトラブルが深刻化したり、交通事故の対応に追われたりと、法律に関わるトラブルが突然発生することがあります。こうした状況に直面すると、「どのように対応すべきか分からない」「このまま進めて不利にならないか」と不安を感じる方も多いでしょう。そこで頼りになるのが、法的知識と実務経験を持つ