モデルで女優の藤澤友千菜（37）が7日までに自身のインスタグラムを更新。結婚し、第1子が誕生したことを報告した。「ご報告です」と記し「私事ですが実は...結婚して、家族が増えました」と報告した。「人生何が起きるかわかりませんね...1年前の私には想像もつかなかった今です」とつづった。「久々にストーリーを上げた時にまた舞台楽しみにしているよ、投稿ありがとう、配信待っているよ〜etcとDMいただき、本当に嬉