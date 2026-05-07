NPT再検討会議の会合＝6日、ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】ニューヨークの国連本部で開催中の核拡散防止条約（NPT）再検討会議で、最終日までの採択を目指す成果文書の草案が6日判明した。核共有や拡大抑止の議論が続いていることに「留意」するとし、新たな核共有の取り決めが確立される可能性に「懸念」を表明した。また、イランの核施設への攻撃に「深刻な懸念」を表明して関係国に「自制」を求め、イラ