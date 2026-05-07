【パリ＝秋山洋成】先進７か国（Ｇ７）は６日、パリで貿易相会合を開き、閣僚声明を採択した。声明では、特定の国を名指しすることは避けたが、レアアース（希土類）で圧倒的なシェア（市場占有率）を握る中国の輸出規制を念頭に、「経済的威圧に深刻な懸念を表明する」と指摘。「必要に応じて対抗する用意がある」とも明記した。日本からは赤沢経済産業相らが出席した。会合後に記者会見した赤沢氏は、「中国のレアアースの輸