元プロテニスプレーヤーの伊達公子さん（55）が7日、自身のインスタグラムを更新し、サッカー界のレジェンド2人との豪華3ショットを披露した。「過ぎ去った思い出#craftsakeweek2026最終日行ってました」と書き出し、サッカー元日本代表の中田英寿氏がオーガナイザーを務めた東京・六本木ヒルズで4月29日まで行われた「CRAFT SAKE WEEK 2026」を訪れたと回顧。自身と元日本代表監督で鹿島のクラブアドバイザーを務めるジ