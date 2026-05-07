浙江省温嶺市松門鎮で5日、中国初の民間資本によって建造・完成した科学調査船「海鷹加科」号の進水が行われた。新華網が伝えた。約1億5000万元（約34億5000万円）の民間資本によって建造されたこの科学調査船は、全長82メートル、計画満載排水量3500トン、航続距離1万海里、連続航海可能日数は60日間以上で、自由航行海域において多角的かつ総合的な調査を実施する能力を備えている。浙江省温嶺の漁師37人が出資して建造した。202