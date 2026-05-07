中国の国連常駐副代表の孫磊大使は5月4日、第80回国連総会第5委員会第2再開会合の開幕式で演説し、「中国は国連平和維持活動が現在直面している流動性の問題に強い関心を寄せており、建設的な姿勢で各国と共に解決策を協議し、事務局がこの難局を乗り越えるべく支援する用意がある」と述べました。孫大使は、「流動性危機を解決する最も直接的かつ効果的な方法は、すべての加盟国、とりわけ最大の分担金納付国である米国が、分担金