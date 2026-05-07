暦の上で夏が始まる「立夏」を迎える中、三重県菰野町にある菰野町図書館で、小学生を対象にした昆虫の観察会が開かれました。菰野町図書館の周辺では、この時期トンボやチョウなど様々な種類の虫が見られることから、毎年、小学生を対象にした昆虫の観察会を開いています。6日は小学生とその保護者ら32人が参加し、日本トンボ学会や三重昆虫談話会に所属する2人の講師と一緒に図書館周辺を歩いて昆虫を探しました。羽化して間もな