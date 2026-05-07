三重県内における創業100年以上の老舗企業の数が900社を超えていることが民間の調査会社の調べでわかりました。帝国データバンクによりますと、去年12月時点で県内における創業100年以上の老舗企業は、前年から32社増えて921社あったということです。業種別では製造業が全体の約4分の1を占め最も多く、次いで小売り業、卸売業の順となり、製造業のなかでも清酒製造業が27社と最も多い結果となりました。また、市町別では四日市市が