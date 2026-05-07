世界保健機関（WHO）は5月6日、「オランダ籍のクルーズ船ホンディウス号で、新たに1人のハンタウイルス感染者が確認された」と発表しました。これで症例は計8例となり、そのうち3人は検査の結果、ハンタウイルス感染が確認されています。WHOによれば、今回の感染事例で確認されたハンタウイルスは南アフリカ国家伝染病研究所とスイスのジュネーブ大学病院によりアンデス型と特定されています。WHOのテドロス事務局長は同日、SNSに