元フジテレビアナウンサーの久慈暁子さんは5月6日、自身のInstagramを更新。赤ちゃんを抱いた姿を公開しました。【写真】赤ちゃんを抱くほほ笑ましいショットわが子を抱く姿を公開久慈さんは「久しぶりに外に出たら春から初夏の香りに変わっていて少しびっくり小さなぬくもりに包まれる毎日です」とつづり、写真を2枚載せています。白いレースのワンピースを着た久慈さんが、生まれたばかりの赤ちゃんを優しく抱き締める姿です。