全国的に問題になっている放置竹林の解消に向け、6日に三重県桑名市の竹林で若い竹から今の時期だけ採れる水「竹水」を採取する体験会が開かれました。たけのこの産地として知られてきた桑名市では、人の管理が行き届かずに放置されている竹林が約600万平方メートルに及ぶとみられています。この日は、放置竹林の整備や竹の有効活用に取り組む「桑名竹取物語」のメンバーや地元の人など約50人が参加して、若い竹から採れる水「竹水