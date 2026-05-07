日本のために誕生した専用モデル自動車の世界には、単なる移動手段という枠を超え、それぞれの国やブランドの思想が色濃く反映されたモデルが数多く存在します。特に海外メーカーが手がけるクルマには、その土地ならではの美意識や技術哲学が息づいており、国産車とは異なる魅力を感じさせます。【画像】超カッコイイ！ これが斬新「日本のフェラーリ」です！ 画像を見る！（30枚）そうした中で、時代がどれほど進化しても色