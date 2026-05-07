「難しい時がありましたけど、健康でいることが一番大事かなと思います」。ロッテのグレゴリー・ポランコは開幕から1ヶ月が経過したここまでをこのように振り返った。ポランコはロッテに加入した1年目の23年に球団では86年の落合博満氏以来となる本塁打王に輝き、翌24年もチームトップの23本のアーチを描いた。昨季は5月6日に移籍後初めて一軍登録抹消するなど、一、二軍を往復。6月28日に再昇格すると、同日のソフトバンク