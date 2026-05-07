レンジャーズ戦で中堅右へ放り込んだ■ヤンキース ー レンジャーズ（日本時間7日・ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が6日（日本時間7日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「2番・右翼」で出場し、15号を放った。リーグ最多で並んでいた村上宗隆内野手（ホワイトソックス）を突き放し再び単独トップに立つとファンも「バケモンすぎる」と脱帽した。ジャッジが0-6の6回2死、イオバルディから中堅右へ飛び込む豪