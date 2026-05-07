6時半ごろ起床まずは小学生が朝起きる、起床の時間。 いきなりリアル就寝となり恐縮ですが、起床は6時半ごろが一般的とされています。 タイマーでやむなく起きますが、大人的には、テレワークの時はもっと寝ていられるのに......な時間でございまして、正直やや眠いのでした。小学生、朝から大変です。園生活と比べても、少し早起きになる