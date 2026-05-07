ナガノによるX発漫画『ちいかわ』と「東京ばな奈」がコラボレーションしたトートバッグの単品販売が、5月7日（木）から、東京駅にあるフラッグシップショップ「東京ばな奈s」や催事店舗など開始される。【写真】キュートな特製チャーム付き！トートバッグの詳細■どこから見ても楽しめるデザイン今回単品販売がスタートする「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ」は、キラキラした瞳のちいかわたちと目が合うコラボ限定オリ