7日の朝、山形県朝日町で男性がクマに襲われ、頭や顔にけがをしました。山菜採りのため山に入り、車から降りて5分ほどで起きた出来事でした。（※サムネイル男性がクマに襲われた山） 【画像】男性が襲われた山 警察と消防によりますと、7日午前6時35分ごろ、朝日町大船木の山中で「仲間がクマに襲われた」と消防に通報がありました。被害にあったのは県内に住む70代とみられる男性で、頭や顔にけがをしていますが、命に別状はな