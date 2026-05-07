フランス１部のモナコでプレーする日本代表FWの南野拓実が５月７日、自身のインスタグラムを更新。復帰へ向けて大きな一歩を踏み出したことを報告した。南野は昨年12月のオセール戦に先発出場。しかし36分、相手選手との接触で負傷し、途中交代となった。顔を両手で覆いながら担架で運ばれる姿は大きな衝撃を与え、その後クラブは左膝前十字靭帯断裂を発表。長期離脱を余儀なくされていた。現在は懸命なリハビリに励んでいる