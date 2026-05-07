【ニューヨーク＝山本貴徳】米新聞大手ニューヨーク・タイムズは６日、電子版や紙媒体などを合わせた有料購読者が１３００万人を超えたと発表した。ニュースに加え、ゲームや料理レシピ、スポーツ情報などを組み合わせたデジタル版の契約が伸び、有料購読者数を押し上げた。同日発表した１〜３月期決算によると、３月末の有料購読者は１３０８万人で、このうちデジタル版は昨年末から３１万人増の１２５２万人となり、紙媒体の