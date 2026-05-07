昨年12月の劇場公開以降、国内興収157.5億円を記録し、洋画史上最長となる12週連続No.1（2026年2月21日時点）など数々の記録を打ち立てたディズニー・アニメーション最新作『ズートピア2』。同作のブルーレイ＋DVDセットが、2026年5月20日に発売される。これを記念し、「ズートピア」の世界に散りばめられたディズニー作品にまつわる“トリビア”を紹介する特別映像が解禁された。【動画】『ズートピア2』本編に散りばめられたト