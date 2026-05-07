◇ア・リーグレッドソックス 4−0 タイガース（2026年5月6日デトロイト）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が6日（日本時間7日）、敵地でのタイガース戦に「5番・DH」で7試合ぶりに先発出場。4打数2安打で4―0の勝利に貢献した。レッドソックスは今季初の3連戦3連勝を飾った。4月28日（同29日）のブルージェイズ戦以来、7試合ぶりのスタメンとなった吉田は2回の第1打席は見逃し三振。4回1死走者なしの第2打席で、タ