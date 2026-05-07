バレーボール女子日本代表主将の石川真佑（２５）がディズニー満喫ショットを公開。カチューシャをつけて黒後愛ら友人たちと満面笑みで過ごす様子が反響をよんだ。ファンにとってはレアな私服姿にコメント欄やＳＮＳなどでは「真佑ちゃんかわいすぎるよ」、「美人さんお揃いで楽しめて何よりです」、「美女カルテットですな」、「あんたら美女すぎて可愛いやん」、「みんなおしゃれして可愛い〜」、「みんな脚長っ！」との声