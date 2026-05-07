千鳥ノブ（46）のめいで、BMXライダーの早川優衣（24）が7日までにインスタグラムを更新。結婚式の写真を公開した。3月に結婚を発表した早川は「人生でいちばん幸せな日大好きな人たちに囲まれて、大好きな人との結婚式。どの瞬間も笑顔いっぱいで、愛に溢れた、温かくて幸せすぎる時間でした」と挙式時の写真を複数公開。参列者に感謝した。その後の投稿では「乾杯の挨拶はノブおじちゃんが盛り上げくれました」と、ノブと一緒