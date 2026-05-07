持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は5月8日より、7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」が登場する、新TVCM『ほっともっと アジアフェア!麻辣湯&ガパオ』篇を順次放映。店頭では、クリアファイルのプレゼントキャンペーンも展開する。ほっともっと、新TVCM『ほっともっと アジアフェア!麻辣湯&ガパオ』篇5月の新商品『麻辣湯弁当』『ガパオライス』のCMは、第一弾に引き続き、アジアの活気あふれる世界観を舞台