【創業感謝企画「感謝割り」第2弾】 開催期間：5月7日～5月9日（各日5時～11時） セブン‐イレブン・ジャパンは、セブン‐イレブンにおいて創業感謝企画「感謝割り」第2弾を5月7日より開始した。5月9日までの3日間、各日5時～11時限定で実施される。なお、セブン‐イレブン・ジャパンは、1974年5月15日に国内でセブン‐イレブンの営業を開始し、創業52周年を迎える。 「感