２０２１年２月にＴＢＳアナウンサーを退社したモデルの笹川友里（３５）が、７日までに近影を公開した。インスタグラムに「ＧＷはお出かけせず、東京でとことんのんびり。」と書き始め、複数枚の写真を載せた笹川。白シャツに膝丈の黒いパンツを合わせたコーディネートではスラリとした美脚を披露し、「韓国料理パーティーしたり、上野の博物館に行ったり携帯もお財布も持たずに家の近くをぶらぶら歩いたり納戸を整理