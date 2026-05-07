布団に入ってもなかなか寝られない……。じつは、寝つきの悪さは体の緊張が関係していることもあります。そんなときに試したいのが、郷ひろみさんの専属トレーナー・吉田直輔さんに教わる1日1分の簡単ストレッチ。首や背中をゆるめるだけでも、違いを感じられるはず。運動が苦手な方も無理なく続けられます。1日1分「寝つきの悪さ」改善ストレッチのやり方? 床に座り、あぐらをかく。背すじを伸ばして、両手を頭の後ろで組む。POIN