【モデルプレス＝2026/05/07】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第29話が、5月7日に放送された。佐野晶哉（Aぇ! group）演じる“シマケン”こと島田健次郎の素性が明らかになり、反響が集まっている。【写真】「風、薫る」STARTOイケメンの話題シーン◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」連続テレビ小説第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレイン