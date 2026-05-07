米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週報でガソリン需要の４週間移動平均は日量９０１万５０００バレルまで増加し、昨年の夏場以来の高水準となった。全米のガソリン小売価格は平均で１ガロン＝４．５８１ドルまで上昇し、２０２２年以来の高値となっているが、ガソリン需要の減退は見られず、むしろ増加している。 ただ、米石油製品需要は４週間移動平均で日量２０２７万バレルまで減少し、全体としてはエネルギ