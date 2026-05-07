【おまけ漫画】 5月6日公開 おまけ漫画を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月6日、松江名俊氏によるマンガ「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」のおまけ漫画「山が呼ぶ！河が呼ぶ！」をサンデーうぇぶりにて公開した。 おまけ漫画では、ゴールデンウィークにアウトドアでバーベキューを楽しむ梁山泊の面々が描かれている。 サン