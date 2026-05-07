5月3日に国立代々木競技場第二体育館で開催された「春日井製菓 presents Wリーグオールスター 2025-26 in 代々木」において、オンザコート presents スキルズチャレンジが行われ、田中こころ（ENEOSサンフラワーズ）が24.03秒という好タイムを叩き出し、見事に優勝を果たした。 先月開催された「WNBAドラフト2026」において、ゴールデンステイト・ヴァルキリーズから3巡目全体3