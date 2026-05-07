伊勢化学工業は大幅続落している。前営業日１日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が８８億１３００万円（前年同期比７．０％増）、営業利益が１９億５９００万円（同２．０％減）だったとしており、嫌気した売りが出ている。金属化合物事業は主要製品である塩化ニッケルの販売価格が前年同期を下回り営業赤字に転落。なお、主力のヨウ素及び天然ガス事業はヨウ素の国際市況