７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円３２銭前後と１日の午後５時時点に比べ３０銭程度のドル安・円高で推移している。 ６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円３９銭前後と前日に比べ１円５０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。１５６円５０銭台に下げ渋る場面もあったが、米国とイランの戦闘終結が近いとの見方を背景に「有事のドル買い」を