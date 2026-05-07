「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日午前１０時現在で、ＮＥＣが「買い予想数上昇」で４位となっている。 同社は４月２８日取引終了後、２７年３月期通期の連結業績予想を公表。調整後営業利益から構造改革費や減損損失を除く「Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ営業利益」は前期比５．７％増の４２００億円となる見込みで、年間配当計画を前期比２円増配の４０円としていることが買い予想数上昇につな