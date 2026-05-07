エムケー精工は続急落している。前営業日１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は３００億円（前期比０．７％増）、営業利益予想は２２億円（同１９．２％減）としており、大幅減益を嫌気した売りが出ている。中東情勢の緊迫化による原材料調達難やエネルギー価格の高騰など厳しい経営環境が続くと想定する。なお、期末一括配当予想は３円増