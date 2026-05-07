パリSGのルイス・エンリケ監督が2年連続のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝進出を決めた試合後、「非常に激しい戦いだった」と語った。UEFA公式サイトが伝えている。昨季王者のパリSGは6日に敵地で行われた準決勝第2戦でバイエルンと対戦。前半3分にFWウスマン・デンベレの先制ゴールで2試合合計6-4とすると、相手の反撃を終了間際のFWハリー・ケインによる1点に抑え、合計スコア6-5で連覇に王手をかけた。L・エンリケ