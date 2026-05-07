開催：2026.5.7 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 6 - 3 [アスレチックス] MLBの試合が7日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとアスレチックスが対戦した。 フィリーズの先発投手はザック・ウィーラー、対するアスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングスで試合は開始した。 3回表、2番 ジェーコブ・ウィルソン 4球目を打っ