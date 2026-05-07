子どもは免疫系が発達途上にあることから、成人とは異なる発疹が現れることがあります。突発性発疹や手足口病、溶連菌感染症など、小児期に多い感染症ではそれぞれ特徴的な発疹パターンが見られます。また、アトピー性皮膚炎のように慢性的に繰り返す発疹も少なくありません。小児の発疹を正しく見極めるためのポイントを解説します。 監修医師：高藤 円香（医師） 防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤