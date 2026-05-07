開催：2026.5.7 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 4 - 7 [オリオールズ] MLBの試合が7日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとオリオールズが対戦した。 マーリンズの先発投手はエウリー・ペレス、対するオリオールズの先発投手はブランドン・ヤングで試合は開始した。 1回表、4番 ピート・アロンソ 3球目を打って左中間スタン