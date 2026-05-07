北朝鮮が朝鮮半島の北側地域のみを領土と規定し、「祖国統一」の条項を削除するなど、金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の「二つの国家」路線を反映した憲法改正を断行した。これに対し、青瓦台（韓国大統領府）が関連事項を検討することを明らかにした。【関連】金正恩氏、韓国を「同族から永遠に排除」と断言青瓦台関係者は5月7日、「北韓（北朝鮮）の憲法改正の動向に関連する事項を総合的に検討していく」とし、「政府は総