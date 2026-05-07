2025年4月2日、相互関税の導入を発表するトランプ米大統領＝ホワイトハウス（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は6日、米連邦最高裁が違法としたトランプ政権の「相互関税」などについて、徴収した関税の事業者への返還が始まったと報じた。関税還付に関わる弁護士が、事業者の口座に利息付きで入金があったと明らかにした。今後多くの企業への返金が続く予定だという。中西部イリノイ州シカゴを拠点と